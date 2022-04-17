Прямой эфир

Уголовное дело возбуждено по факту убийства сотрудника МЧС пенсионером в Одинцово

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС в подмосковном Одинцово, сообщили в СУ СК 17 апреля.

Стрелявший задержан, в ближайшее время его доставят на допрос к следователю. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ.

Ранее в воскресенье, по данным «Известий», 80-летний пенсионер через дверь открыл стрельбу и попал в область плеча сотруднику МЧС, который помогал полиции вскрывать дверь. В СК уточнили, что огонь подозреваемый открыл сразу после звонка спасателей в дверь.

Ранее в этот день полиция и бригада скорой помощи прибыли на вызов на улицу Рябиновую в Одинцово после сообщений о том, что местный житель затащил через окно стропы страховочного троса промышленного альпиниста и зажал их окнами. Альпинист из-за этого оказался подвешен на высоте и не мог спуститься.

Правоохранители и сотрудники МЧС начали вскрывать дверь в квартиру 80-летнего подозреваемого, который выходить самостоятельно отказывался.

В какой-то момент пенсионер через дверь открыл огонь и ранил спасателя. Сотрудник МЧС скончался на месте. После этого, согласно кадрам очевидцев, пенсионер, забаррикадировавшись в квартире, открыл стрельбу из окна. Его задержали сотрудники ОМОНа. По данным источников, мужчина состоял на учете у психиатра, разрешения на оружие у него нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022