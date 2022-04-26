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Стало известно о состоянии пострадавшей при стрельбе в детсаду под Ульяновском

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Воспитательница, пострадавшая при стрельбе в детском саду в Ульяновской области, находится в стабильном состоянии. У нее зафиксированы переломы и огнестрельное ранение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 апреля.

«Пострадавшая находится в приемном покое районной больнице с перелом обоих костей предплечья, огнестрельное (дробь) ранение правого плеча. Состояние стабильное. Готовится к переводу на уровень областной больницы», — написала она в Telegram.

Москалькова также сообщила, что предполагаемый убийца состоит на учете как психически больной.

Ранее в этот день мужчина проник в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу. После стрельбы злоумышленник покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа с ружьем Иж-27. В учреждении, по предварительным данным, нет охраны, только тревожная кнопка. До этого он встретился с 68-летним пенсионером Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

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