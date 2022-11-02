Зеленский призвал не бояться ядерной войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не стоит бояться возможности ядерной. Об этом он заявил в интервью чешскому телевидению в среду, 2 ноября.

Он подчеркнул также, что не нужно бояться Россию, передает «Газета.Ru».

«Не уверен, не хочу давать оценку. Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», — сказал Зеленский в ответ на на вопрос, возможна ли ядерная война.

Ранее, 6 октября, Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» ядерные удары по России, однако вскоре в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявление президента Украины об ударе по России — безответственная демагогия.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают необходимость проведения специальной военной операции.

Политолог Александр Казаков назвал призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести «превентивный ядерный удар» по России провокацией третьей мировой войны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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