В МИДе назвали безответственной демагогией заявление Зеленского об ударе по РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила 8 октября, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о «превентивных ударах» по России — безответственная демагогия.
«Такая безответственная демагогия, судя по всему, начинает пугать даже тех, кто требует «победить русских на поле боя». Отсюда, видимо, и проистекают метания команды [президента США Джо] Байдена, которая сама взрастила зло, похоже, даже не задумываясь о катастрофических для мира, а главное – для себя, последствиях», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
6 октября Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» удары по России, однако вскоре в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают необходимость проведения специальной военной операции.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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