Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два человека погибли в Донецке после обстрела ВФУ
Спорт
Медведев снялся с полуфинала против Джоковича на турнире в Астане
Общество
Глава МЧС России осмотрел место ЧП на Крымском мосту
Мир
Макрон призвал проявлять осторожность в вопросе ядерного оружия
Мир
В Италии Зеленского назвали вышедшим из-под контроля Франкенштейном
Спорт
«Факел» сыграл вничью с «Зенитом» на домашнем поле
Экономика
В Минэнерго заверили в отсутствии рисков дефицита топлива в Крыму
Общество
Капремонт автомобильной части Крымского моста продлится 1–2 месяца
Мир
Посольство России направило ноту Молдавии из-за враждебной акции у дипмиссии
Мир
В Вене более 2 тыс. человек вышли на митинг против антироссийских санкций
Общество
Первые поезда после ЧП на Крымском мосту отправились из Севастополя и Симферополя
Мир
В МИДе назвали безответственной демагогией заявление Зеленского об ударе по РФ

В МИДе назвали безответственной демагогией заявление Зеленского об ударе по РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила 8 октября, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о «превентивных ударах» по России — безответственная демагогия.

Пока не НАТО: почему Украина не вступит в альянс в ближайшее время
И для чего Зеленский решил подать заявку на членство в военном блоке

«Такая безответственная демагогия, судя по всему, начинает пугать даже тех, кто требует «победить русских на поле боя». Отсюда, видимо, и проистекают метания команды [президента США Джо] Байдена, которая сама взрастила зло, похоже, даже не задумываясь о катастрофических для мира, а главное – для себя, последствиях», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.

6 октября Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» удары по России, однако вскоре в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают необходимость проведения специальной военной операции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022