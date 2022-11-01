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США опровергли утверждения о переброске РФ гиперзвуковых ракет в Белоруссию
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США опровергли утверждения о переброске РФ гиперзвуковых ракет в Белоруссию

Кирби: США не подтверждают данные о переброске Россией гиперзвуковых ракет в Белоруссию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США не могут подтвердить утверждения о переброске РФ гиперзвукового оружия в Белоруссию. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во вторник, 1 ноября.

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«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии», — передает его слова ТАСС.

Кирби добавил, что американская сторона не видела «никаких признаков» того, что белорусские войска заинтересованы в ввязывании в конфликт вокруг Украины.

По его словам, несмотря на то, что белорусские власти объясняют нахождение российских военных в стране стремлением укрепить боевую готовность РФ и Белоруссии, это также «может быть попыткой сковать украинские силы на севере страны и отвлечь их от того, что россияне продолжают делать на востоке и юге [Украины]».

Ранее, 20 октября, в минобороны Белоруссии заявили, что страна готова реагировать на возможные провокации Запада, так как общая напряженность перешла в горячую фазу.

В белорусском минобороны рассказали о том, что региональная группировка войск в Белоруссии приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. В тот же день начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко рассказал о том, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе региональной группировки войск Союзного государства.

С 11 октября учения МВД Белоруссии начались на территории Гомельской области. В ведомстве пояснили, что они связаны с обострением военно-политической обстановки. Также в МВД республики подчеркнули, что сложившуюся ситуацию обостряют призывы к подрывной деятельности в отношении Белоруссии, вплоть до совершения актов терроризма.

10 октября Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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