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Минобороны Белоруссии заявило о готовности реагировать на провокации Запада

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Фото: ТАСС/Министерство обороны России
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Белоруссия готова реагировать на возможные провокации Запада, так как общая напряженность перешла в горячую фазу. Об этом 20 октября заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

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«На неоднократные призывы со стороны Республики Беларусь не было никакой реакции со стороны представителей властей европейских государств. Сколько президент нашей страны выдвигал мирные инициативы по разрядке ситуации», — сообщил министр, его слова приводит БелТА.

По словам Хренина, последний год в республике наблюдают нарастающую напряженность между Западом и странами, которые «не желают поступиться своим суверенитетом, стать колониями западной цивилизации».

Министр напомнил, что под видом борьбы с миграционным кризисом на границе с Белоруссией появились три крупных польских соединения. В ответ на это республика готова реагировать на дальнейшие провокации на западном и северо-западном направлениях, заключил Хренин.

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо 18 октября указал, что с украинской стороны белорусско-украинской границы помимо пограничников находятся вооруженные люди без опознавательных знаков.

Ранее, 17 октября, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко указал на то, что поставки западного вооружения странами НАТО для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к эскалации украинского конфликта до глобальных масштабов.

В белорусском минобороны рассказали о том, что региональная группировка войск в Белоруссии приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. В тот же день Ревенко рассказал о том, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе региональной группировки войск Союзного государства.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

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