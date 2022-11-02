В России производится 2 тыс. собственных брендов

Сегодня в России производится порядка 2 тыс. собственных брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции, постельного белья. Об этом «Известиям» сообщили в Минпромторге.

«Минпромторгом России проводится актуализация ранее начатого в предыдущем году исследования российских брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции, постельного белья, и мы уже точно можем сказать, что именно брендов, которые производятся на территории Российской Федерации, в настоящее время насчитывается порядка 2000», — рассказали в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что сегодня всё большую популярность среди потребителей получают российские бренды, которые раньше находились в некой тени зарубежных масс-маркетов.

Сейчас, по данным Минпромторга, например, в самых посещаемых торговых центрах в среднем начитывается 15–30 российских брендов. Например, в столичном ТЦ «Афимолл» на месте ранее приостановивших свою деятельность брендов уже открылись магазины с отечественными марками или уже вывешены баннеры о скором открытии, сообщили в ведомстве.

Накануне основатель универмагов российских дизайнеров Slava Александр Перемятов рассказал «Известиям», что с начала спецоперации РФ по защите Донбасса в торговых центрах крупных городов стало примерно на треть больше российских брендов. По его словам, после ухода из РФ многих зарубежных марок в ТЦ освободились площади, цена квадратного метра снизилась.

До этого, 18 октября, стало известно, что московские производители одежды с января по август 2022 года выпустили в 2,7 раза больше продукции, чем за тот же период в 2021 году. Он отметил, что столичные компании продолжают наращивать объемы производства одежды после ухода зарубежных фирм.

Некоторые иностранные бренды приостановили работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года.