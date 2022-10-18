В Москве почти втрое выросло производство одежды

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные производители одежды с января по август 2022 года выпустили в 2,7 раза больше продукции, чем за тот же период в 2021 году. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии во вторник, 18 октября.

Ефимов отметил, что столичные компании продолжают наращивать объемы производства одежды после ухода зарубежных компаний. В частности, компании города в 1,5 раза — до 32 млрд рублей — увеличили объем поставленных заказчикам за восемь месяцев товаров, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, за период с января по август текущего года производство спецодежды в Москве выросло на 46%, а трикотажных и вязаных изделий — на 35,6%, пишет сайт kp.ru.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в столице в настоящее время работает свыше 200 предприятий легкой промышленности. Они выпускают также нетканые материалы и обувь. Производство последней за восемь месяцев этого года увеличилось на 3,8%.

В пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений отметили, что Москва продолжает стимулировать расширение выпуска одежды на территории города. Так, власти предоставляют инвесторам земли в аренду без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, в частности для строительства инновационных и социально значимых производств, сообщает сайт aif.ru.

В конце августа генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Известиям» рассказал, что россияне не опасаются упадка экономики на фоне санкций, однако многие чувствуют сожаление, грусть и осуждение из-за ухода западных брендов с российского рынка. По его словам, компании «делали здесь хорошую работу и получали за это хорошие деньги. А теперь ушли. Ну что ж, будем переключаться на отечественные или восточные аналоги. Что уже на практике и происходит».