Следствие попросило продлить арест Илье Яшину до 26 ноября

Следствие просит продлить арест до 26 ноября бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан физлицом — иностранным агентом) по делу о дискредитации ВС РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе Басманного суда Москвы 1 ноября.

Там отметили, что дата рассмотрения ходатайства еще не назначена.

Ранее, 1 ноября, Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела. По данным ведомства, в апреле Яшин во время прямого эфира на своем YouTube-канале распространял заведомо ложные сведения о том, что российские солдаты якобы причастны к убийствам мирных жителей в Буче.

О задержании депутата стало известно 27 июня. Присутствовавшая в тот момент журналистка Ирина Баблоян рассказала, что сидела с Яшиным на лавочке возле Новодевичьего монастыря, когда к ним подошли правоохранители. Баблоян сообщила, что депутата задержали за невыполнение законных требований полицейского. Его арестовали на 15 суток.

12 июля от адвоката Яшина Вадима Прохорова стало известно, что в отношении депутата было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии. В его квартире прошли обыски.

На следующий день суд заключил экс-мундепа под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве заверили, что местные жители не пострадали во время нахождения российской армии в городе.