Депутат рады сообщил об увольнении Витренко с поста главы «Нафтогаза»

Украинское правительство уволило Юрия Витренко с поста главы государственной компании «Нафтогаз Украины». Об этом 1 ноября сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Кабмин уволил Витренко с поста главы «Нафтогаза», — написал депутат.

По его мнению, новым главой госкомпании станет министр регионального развития Алексей Чернышов.

Информация об уходе Витренко с поста появилась ранее в этот день.

14 сентября украинский депутат, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Кучеренко обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с предложением уволить Витренко.

По его мнению, дальнейшее пребывание руководителя компании на этом посту угрожает энергетической безопасности Украины.

В июле «Нафтогаз Украины» обратился к держателям своих еврооблигаций с просьбой отсрочить выплаты процентов на два года, однако отсрочки компания не получила, отмечает «Газета.Ru».

В том же месяце компания официально объявила о дефолте по еврооблигациям. В последний день льготного периода компания не выплатила держателям евробондов долги, что означает наступление дефолта.