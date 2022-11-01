На Украине сообщили о скором уходе Витренко с должности главы «Нафтогаза»
Глава украинской госкомпании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз» Юрий Витренко вскоре покинет свой пост. Вероятно, его место займет министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Об этом сообщило 1 ноября издание «Страна.ua».
«В украинской власти намечаются перестановки. Также может поменяться руководство НАК «Нафтогаз». <...> В последние дни ходят упорные слухи, <...> Витренко написал заявление об отставке», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что депутат Верховной рады Ярослав Железняк как раз заявил, что на ближайшей пленарной неделе у них запланировано «увольнение с должности министра». По его словам, деятельность министра, которого планирует Киев уволить, связана с региональной политикой.
По мнению украинского издания, Чернышов под эти параметры подходит. И на фоне слухов об отставке Витренко можно предположить, что он и станет вскоре главой «Нафтогаза».
14 сентября украинский депутат, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Кучеренко обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с предложением уволить Витренко. По его мнению, дальнейшее пребывание Витренко на этом посту угрожает энергетической безопасности Украине.
Кучеренко подчеркнул, что в преддверии «тяжелого отопительного сезона» руководство страны не может полагаться на Витренко и доверить ему стратегически важное предприятие.