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Песков назвал непозволительным молчание Европы о терактах на СП и в Севастополе
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Песков назвал непозволительным молчание Европы о терактах на СП и в Севастополе

В Кремле рассчитывают, что Европа проанализирует данные о причастности Лондона к терактам на СП
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Фото: Global Look Press/XinHua/The Swedish Coast Guard
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Москва рассчитывает, что европейские страны проанализируют участие Великобритании в атаках на Черноморский флот в Севастополе и «Северные потоки». Об этом во вторник, 1 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эта информация, конечно, должна очень внимательно всеми анализироваться. Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ будет проведен», — сказал он журналистам.

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Представитель Кремля добавил, что Россия не оставит без ответа такие действия со стороны Лондона, Москва будет думать над дальнейшими шагами.

По словам Пескова, российские спецслужбы имеют данные, которые указывают, что британские военные консультанты руководили операцией по атаке Севастопольской бухты

«Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту, в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, а международной инфраструктуры энергетической», — отметил он.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Пострадавших не было. Судоходство уже восстановлено. Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты. Тогда же в ведомстве сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

России отказали в допуске к расследованию произошедшего. 31 октября президент России Владимир Путин сообщил о том, что компания «Газпром» всё же была допущена к месту взрыва на «Северных потоках» и обследовала повреждения газопроводов. Путин добавил, что были обнаружены две воронки — 3 и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.

29 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители Военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

В тот же день политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» также не исключил, что к взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны британские специалисты.

Позднее, 1 ноября, стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом «всё сделано» буквально сразу после того, как произошли теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

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