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В Госдуме указали на готовность России к диалогу по зерновой сделке
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В Госдуме указали на готовность России к диалогу по зерновой сделке

Депутат Панков: Москва готова к диалогу по зерновой сделке, но должна быть уверена в безопасности россиян
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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Calsikan
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Москва готова к диалогу по зерновой сделке, но должна быть уверена в безопасности россиян. Об этом 1 ноября заявил депутат Госдумы Николай Панков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия лишь приостановила участие в сделке.

«Диалог всегда остается открытым. Для нас важно, чтобы зерновой баланс был сохранен, чтобы то зерно, которое Украина предназначала для государств, где недостаточный зерновой рынок, доходило до потребителей. И, конечно же, чтобы оно не оставалось, минуя законы и беспошлинный ввоз, для Евросоюза и США. Поэтому президент оставил эту тему для переговоров на уровне государств, но с учетом безопасности населения жителей РФ», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия была вынуждена приостановить свое участие в зерновой сделке после террористической атаки Киева на корабли в Севастополе. Тем не менее РФ продолжит диалог с ООН и Турцией.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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