Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Площадь квартир в новостройках Москвы за год сократилась на 7%
Экономика
Турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские сервисы
Армия
В России испытали ружье-антидрон для подавления беспилотников США
Политика
Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков»
Мир
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости гарантий Киева по зерновому коридору
Мир
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Спорт
РФС сообщил о переносе пятого и шестого туров группового этапа Кубка России
Мир
Байден пригрозил нефтекомпаниям налогом на сверхприбыль из-за цен на бензин
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и гололедице 1 ноября
Политика
Решения о поездках Путина на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты
Мир
Путин заявил о получении беднейшими странами лишь 3–5% украинского зерна
Политика
Путин заявил о неизменности позиции России по переговорам с Украиной

Politico узнала о намерении ЕС помогать Киеву в 2023 году кредитами и грантами

Politico: часть помощи на €18 млрд на 2023 год ЕС предоставит Киеву в виде кредитов
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) планирует предоставить Украине значительную часть программы бюджетной помощи на 2023 год, размером до €18 млрд, в виде кредитов и грантов. Об этом сообщила газета Politico в понедельник, 31 октября.

Нескромная помощь: за пять месяцев ЕС выделил Украине более €8,9 млрд
Кто из стран объединения тратит на поддержку Киева больше всего и на что идут эти деньги

«Украина по-прежнему будет испытывать высокую потребность в краткосрочном финансировании в обозримом будущем. Вот почему важно, чтобы дополнительная поддержка ЕС была включена как можно быстрее и предоставлялась на регулярной и предсказуемой основе», — приводит издание выдержку из документа ЕС от 28 октября, который оказался в распоряжении редакции.

Уточняется, что комиссия намерена привлечь до €18 млрд в виде кредитов и грантов, чтобы финансировать бюджет Украины в 2023 году. Согласно проекту, выплаты будут производиться каждый квартал, начиная с января, «если это возможно», говорится в материале.

Речь идет о помощи в наполнении бюджета Украины на следующий год в размере €1,5 млрд в месяц, которую пообещала выделить глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Страны ЕС обсудят в четверг (3 ноября) как собрать €18 млрд, которые будут предоставлены Украине в виде кредитов и грантов», — сообщила газета, со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Также ЕК предложила три способа, которыми страны ЕС могут поддержать Украину финансово. Они предполагают прибегнуть к льготным заимствованиям под разные комбинации финансовых гарантий со стороны Евросоюза на случай дефолта и невозможности Киева вернуть долги.

21 октября фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о необходимости получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель отметил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что объединение продолжит помогать Украине.

18 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина получила от ЕС макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022