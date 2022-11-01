Politico узнала о намерении ЕС помогать Киеву в 2023 году кредитами и грантами

Евросоюз (ЕС) планирует предоставить Украине значительную часть программы бюджетной помощи на 2023 год, размером до €18 млрд, в виде кредитов и грантов. Об этом сообщила газета Politico в понедельник, 31 октября.

«Украина по-прежнему будет испытывать высокую потребность в краткосрочном финансировании в обозримом будущем. Вот почему важно, чтобы дополнительная поддержка ЕС была включена как можно быстрее и предоставлялась на регулярной и предсказуемой основе», — приводит издание выдержку из документа ЕС от 28 октября, который оказался в распоряжении редакции.

Уточняется, что комиссия намерена привлечь до €18 млрд в виде кредитов и грантов, чтобы финансировать бюджет Украины в 2023 году. Согласно проекту, выплаты будут производиться каждый квартал, начиная с января, «если это возможно», говорится в материале.

Речь идет о помощи в наполнении бюджета Украины на следующий год в размере €1,5 млрд в месяц, которую пообещала выделить глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Страны ЕС обсудят в четверг (3 ноября) как собрать €18 млрд, которые будут предоставлены Украине в виде кредитов и грантов», — сообщила газета, со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Также ЕК предложила три способа, которыми страны ЕС могут поддержать Украину финансово. Они предполагают прибегнуть к льготным заимствованиям под разные комбинации финансовых гарантий со стороны Евросоюза на случай дефолта и невозможности Киева вернуть долги.

21 октября фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о необходимости получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель отметил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что объединение продолжит помогать Украине.

18 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина получила от ЕС макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».