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Площадь квартир в новостройках Москвы за год сократилась на 7%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средняя площадь квартир в новостройках столицы за год уменьшилась на 4,3 кв. м до 55 кв. м, или на 7%. Об этом «Известиям» 1 ноября сообщили аналитики компании «Метриум».

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«В сентябре 2022 года средняя площадь лотов (здесь и далее — включая апартаменты соответствующего сегмента) в Москве (старой и Новой) составила 55 кв. м. В сентябре 2021 года застройщики предлагали приобрести квартиру со средней площадью 59,3 кв. м», — сказали в компании.

Средняя площадь квартир в продаже продолжает сокращаться, но медленнее всего это процесс протекает в Новой Москве. По подсчетам аналитиков «Метриум», за последние 12 месяцев квартиры здесь потеряли в площади меньше одного квадратного метра, тогда как в старой Москве квартиры стали на несколько «квадратов» меньше.

В частности, в Новой Москве средняя площадь квартиры в местных новостройках за год уменьшилась с 50,7 кв. м до 49,9, то есть всего на 0,8 кв. м или на 2%, уточнили аналитики.

«Сокращение площади квартир — это давняя тенденция на московском рынке жилья. В последние годы она стала одной из причин роста интереса к Новой Москве со стороны потенциальных покупателей жилья в столице, где больше шансов найти просторную квартиру за адекватный бюджет», — сказал основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

По словам генерального директора девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, в массовом сегменте новостроек старой Москвы уже больше 30% квартир — это студии, которые востребованы разными группами покупателей.

Ранее, 28 октября, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал о том, как при покупке квартиры в строящемся доме важно проверить надежность застройщика. Он указал, что перед совершением сделки нужно внимательно изучить договор. В нем должен быть указан срок по передаче квартиры.

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