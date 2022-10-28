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Эксперт рассказал о безопасной покупке квартиры в новостройке

Эксперт Кулаков: покупая квартиру в новостройке, необходимо проверить надежность застройщика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Покупая квартиру в строящемся доме, прежде всего нужно проверить надежность застройщика, рассказал «Известиям» 28 октября президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

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«В первую очередь, у строительной компании должны быть разрешение на строительство, проектная декларация на объект, документы на земельный участок. Эти документы размещаются в открытом доступе, как минимум на сайте застройщика. Важный показатель — деловая репутация застройщика. Посмотрите, соблюдался ли им ранее график ввода объектов, какие нарекания возникали у покупателей», — рассказал эксперт.

По его словам, перед совершением сделки нужно внимательно изучить договор. В нем должен быть указан срок по передаче квартиры, например, II квартал 2023 года. Если документ содержит обтекаемую формулировку, например, «через 30 дней после ввода в эксплуатацию» — это должно насторожить. Дом может быть не принят в эксплуатацию, и тогда новоселье перенесется на другое время, но права покупателя при этом не защищены, подчеркнул эксперт.

«При передаче квартиры следует сделать замер ее реальной площади. Для этого стоит пригласить профессионального оценщика. По закону, реальный размер построенного жилья не может отличаться от проектного больше чем на 5%. Если же квартира меньше — застройщик вернет деньги. Впрочем, если больше — доплачивать придется новоселам», — рассказал он.

Также Кулаков отметил, что, выбирая новостройку, следует ориентироваться на те объекты инфраструктуры, которые уже построены, а не на те, которые собирается строить девелоперская компания. Например, проект по строительству школы может быть изменен, и тогда детям не хватит в ней мест. Или вообще вместо учебного заведения и детского сада появится паркинг, пояснил он.

Сложно покупать квартиру, ориентируясь только на проектную документацию, однако существуют общие моменты, справедливые для всех новостроек, добавил эксперт.

«Угловые квартиры, как правило, более холодные, но зато выходят на разные стороны, что дает больше света. Обратите внимание на количество квартир на этаже. Чем больше у вас соседей, тем шумнее будет в местах общего пользования. Важный параметр — высота потолков. Чем выше потолок, тем более просторной кажется квартира — и наоборот», — отметил Кулаков.

Ранее, 19 октября, заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов рассказал, что застройщики в России за девять месяцев 2022 года запустили в стройку 30 млн кв. м многоквартирного жилья. По прогнозам Института развития, по итогам текущего года в стране могут быть запущены новые проекты на 40 млн кв. м.

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