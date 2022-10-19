В России за девять месяцев в стройку запущено 30 млн кв. м многоквартирного жилья

Российские застройщики за девять месяцев текущего года запустили в стройку 30 млн кв. м многоквартирного жилья. Об этом рассказал заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов на проходящем в Екатеринбурге Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild.

По прогнозу Института развития, в общей сложности по итогам года в стране может быть запущено новых проектов на 40 млн кв. м (или в среднем 800 тыс. квартир), что сопоставимо с прошлогодним уровнем.

В сентябре девелоперами запущено строительство 4,3 млн кв. м многоквартирного жилья — на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение объемов нового строительства наблюдается второй месяц подряд. Как отметил Денис Филиппов, примерно каждый десятый квадратный метр строящегося в России многоквартирного жилья приходится на Уральский федеральный округ — около 840 домов на 167 тыс. квартир общей площадью 8,5 млн кв. м.

По его словам, поддержать запуски новых проектов на стабильном уровне позволили устойчивый спрос и новые, более совершенные правила финансирования многоквартирного строительства.

«ДОМ.РФ как институт развития в жилищной сфере использует собственные механизмы для увеличения спроса и предложения на рынке новостроек. Наша работа нацелена на развитие новых территорий в регионах и снижение издержек инвесторов, ускорение строительного процесса и создание комфортной городской среды. Финальная цель здесь — улучшение качества жизни людей», — отметил Филиппов.

Ранее в этот день замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что Минстрой будет добиваться продления льготной ипотеки на новостройки после 2022 года.

В середине сентября аналитики портала ЕРЗ.РФ рассказали «Известиям», что в России строится 3,8 тыс. жилых комплексов, из них 10% (380) возводится с внедрением элементов «умного» дома.