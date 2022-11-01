Путин заявил о получении беднейшими странами лишь 3–5% украинского зерна

Лишь 3–5% вывозимого из Украины зерна попадает в беднейшие страны. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после трехсторонней встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Сочи.

«В целом это выглядит так, что порядка 34% зерна попадает в Турцию, 35% или чуть побольше — в страны ЕС, и только 3-4%, ну иногда бывало чуть побольше — до 5% <...> шло в пользу так называемых беднейших стран по классификации ООН», — сказал он.

Путин подчеркнул, что вывоз зерна из Украины изначально был организован с целью покрыть потребности беднейших государств. Россия пошла на это именно в интересах таких стран.

Минобороны России в тот же день сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Черном море, так как Киев использует коридор безопасности, созданный в целях вывоза зерна с Украины, для ведения боевых действий против РФ.

Двумя днями ранее Минобороны РФ заявило, что Москва приостановила участие в зерновой сделке после теракта киевских властей против кораблей в Севастополе. В этот день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков тогда же рассказал, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.