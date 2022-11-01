Сквоттеры заселили дом сооснователя «Яндекса» Воложа в Амстердаме

Сквоттеры (люди, самовольно поселяющиеся в не пренадлежащее им жилье) заселились в дом сооснователя и экс-гендиректора группы компаний «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме. Об этом сообщила газета NRC в понедельник, 31 октября.

По информации издания, сквоттеры заявили, что выступают «против жадности олигархов и капиталистов», на балконе они вывесили баннеры с соответствующим текстом.



Данная группа людей находится в здании с вечера четверга, 27 октября. О том, сколько человек в доме, сквоттеры не уточнили. Кроме того, полиция посетила дом утром в понедельник.

Аркадий Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний 3 июня. Также сообщалось, что он оставит все руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В тот же день стало известно, что Волож попал в шестой санкционный список Евросоюза. Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц, включая высокопоставленных военных армии РФ, а также 18 организаций из России.