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Сквоттеры заселили дом сооснователя «Яндекса» Воложа в Амстердаме

Сквоттеры заняли дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме
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Фото: NRC/Charlie Ubbens
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Сквоттеры (люди, самовольно поселяющиеся в не пренадлежащее им жилье) заселились в дом сооснователя и экс-гендиректора группы компаний «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме. Об этом сообщила газета NRC в понедельник, 31 октября.

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По информации издания, сквоттеры заявили, что выступают «против жадности олигархов и капиталистов», на балконе они вывесили баннеры с соответствующим текстом.

Данная группа людей находится в здании с вечера четверга, 27 октября. О том, сколько человек в доме, сквоттеры не уточнили. Кроме того, полиция посетила дом утром в понедельник.

Аркадий Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний 3 июня. Также сообщалось, что он оставит все руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В тот же день стало известно, что Волож попал в шестой санкционный список Евросоюза. Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц, включая высокопоставленных военных армии РФ, а также 18 организаций из России.

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