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Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В шестой пакет антироссийских санкций попал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Об этом стало известно в пятницу, 3 июня.

Позже в этот день в «Яндексе» сообщили, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний.

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Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц, включая высокопоставленных военных армии РФ, а также 18 организаций из России, среди которых УАЗ и КамАЗ .

На сегодняшний день санкции ЕС включают в себя более чем 1150 физических лиц и почти 100 учреждений.

Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на нефть.

Послы стран Евросоюза утвердили текст юридических документов по новым санкциям против России днем ранее.

Шестой пакет рестрикций ЕС предусматривает отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, перевозимой по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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