Волож покидает пост гендиректора группы компаний «Яндекс»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний. Соответствующее заявление «Яндекс» сделал в пятницу, 3 июня.

Также Волож оставит все руководящие должности в международных дочерних структурах группы, отмечается в сообщении.

В компании указали, что Волож не будет принимать решения и по голосованию акциями «Яндекса», которые находятся в его семейном трасте. Кроме того, сооснователь компании и его семейный траст не являются контрольными акционерами «Яндекса», из чего следует, что санкции, принятые в отношении его самого, не могут применяться по отношению к самой компании.

Ранее в этот день стало известно, что Волож попал в новый санкционный список Евросоюза. Всего под ограничения попали свыше 60 физических лиц, включая высокопоставленных военных армии РФ, а также 18 организаций из России, среди которых УАЗ и КамАЗ.

По данным Московской биржи, акции «Яндекса» обвалились на 14,17% и обновили минимум с апреля 2017 года после новостей о санкциях ЕС против его сооснователя, а затем замедлили падение до порядка 10%.

На сегодняшний день антироссийские санкции ЕС включают в себя более 1150 физических лиц и почти 100 учреждений.

Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на нефть. Послы стран Евросоюза утвердили текст юридических документов по новым санкциям против России днем ранее.