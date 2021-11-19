Поисковый спрос: «Яндекс» пустил в «колдунщики» конкурентов

На фоне разбирательства с ФАС «Яндекс» стал допускать к своим специальным поисковым блокам («колдунщикам») продукты, услуги и контент конкурентов. В блоки, где раньше были представлены только сервисы компании, начали добавляться фильмы из онлайн-кинотеатров (Okko), книжные онлайн-магазины, объявления сервисов поиска исполнителей услуг Profi.ru, YouDo, вакансии hh.ru, рассказал «Известиям» представитель компании. Отсутствие доступа к такому формату стало для российских digital-компаний, в том числе онлайн-кинотеатра ivi, поводом для обвинения «Яндекса» в дискриминации — ФАС возбудила дело против поисковика. Открытие доступа в «колдунщики» вряд ли станет поводом для его прекращения, но поможет «Яндексу» избежать подобных проблем в будущем, считают эксперты.

Чудесный поиск

В обогащенных ответах — специальных выделенных блоках «Яндекса» («колдунщиках») — начали появляться сторонние сервисы, рассказал представитель компании. «Яндекс» уже протестировал интеграцию в них электронных книг с «Литрес», mybook и book24 , объявлений об услугах с Profi.ru и YouDo , вакансий hh.ru , фильмов с Okko , отметил представитель поисковика. Сейчас вместе с ivi «Яндекс» пилотирует интеграцию в поиск — уже виден позитивный результат, добавил он.

Поисковый спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заместитель гендиректора ivi по правовым вопросам и взаимодействию с органами госвласти Михаил Платов подтвердил, что сейчас идет тестирование интеграции онлайн-кинотеатра в поиск «Яндекса».

— Динамика этого процесса и ход переговоров позитивны: мы видим, что «Яндекс» допускает информацию сторонних сервисов в свой поиск. Но об окончательных результатах пока говорить рано. Важно, чтобы все эти действия были зафиксированы и опубликованы в открытом доступе, а также поддержаны Федеральной антимонопольной службой (ФАС), — подчеркнул Михаил Платов. — Это позволит в будущем всем участникам рынка понимать правила интеграции, а пользователям — получить максимум информации обо всех релевантных продуктах сразу.

Размещение информации о товарах и услугах в специализированных виджетах позитивно влияет на бизнес партнеров, подчеркнули в «Яндексе». Например, эксперимент с сервисами по оказанию услуг показал, что пользователи переходят на сайт на 50% чаще и оставляют в 1,5 раза больше заявок , отметил представитель поисковика. Это взаимовыгодный формат, заверил он: партнер получает заинтересованных пользователей, а «Яндекс» — возможность показать пользователю максимально подробный ответ, отвечающий его запросу, сравнить все предложения и принять решение.

Появление в «колдунщиках» сервисов, конкурирующих с собственными сервисами «Яндекса», происходит на фоне антимонопольного разбирательства, связанного с рекламной политикой компании . В 2019 году в ФАС обратились Avito, ЦИАН, ivi, Profi.ru и 2ГИС (впоследствии к ним присоединился ряд других интернет-компаний). Они жаловались на то, что в «колдунщиках» «Яндекс» приоритизирует свои сервисы, дискриминируя сторонние . Например, в ответ на запрос «купить машину» пользователь, скорее всего, получил бы виджет с контентом принадлежащего «Яндексу» auto.ru. По версиям заявителей, ссылки на ivi оказывались на более низких позициях по сравнению с «Кинопоиском», ЦИАН — по сравнению с «Яндекс.Недвижимостью» и так далее.

Поисковый спрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В феврале этого года ФАС вынесла «Яндексу» предупреждение и предписала прекратить предоставлять своим ресурсам преимущества в поисковой выдаче , раскрыть механизмы продвижения ссылок, в том числе через «колдунщики», а также ввести единые для всех правила поисковой выдачи. На это поисковику был отведен месяц. «Яндекс» подал ходатайство в ФАС о продлении срока предупреждения — проработка дальнейших действий требовала дополнительного времени, но антимонопольная служба отказала и возбудила дело . После этого компания обратилась в суд для возврата вопроса на этап исполнения предупреждения.

— Позиция «Яндекса» была и остается единой — ответы формируются по общим правилам ранжирования и не создают преимуществ перед другими результатами поисковой выдачи, — подчеркнул его представитель.

Антимонопольное волшебство

Дело в отношении «Яндекса» находится в стадии рассмотрения, очередное заседание назначено на 19 ноября, сообщили в пресс-службе антимонопольного регулятора. Предельный срок рассмотрения дела в соответствии с законом «О защите конкуренции» — 27 января 2022 года, сообщили в ФАС. В случае установления факта нарушения поисковику может быть назначен оборотный штраф , добавил представитель ведомства.

«Известия» направили запросы в пресс-службы интернет-компаний, пожаловавшихся в антимонопольное ведомство на действия «Яндекса».

— ФАС и суд продолжают рассматривать дела, связанные с дискриминацией сторонних сервисов в интернет-поиске «Яндекса». Компании-заявители ведут переговоры с «Яндексом» на площадке антимонопольной службы о том, как устранить дискриминацию, продолжающуюся и в настоящий момент, — рассказал исполнительный директор ИТ-коалиции (объединяет Avito, «Дром», Profi.ru, «Туту.ру», ЦИАН, ivi, Zoon.ru и 2ГИС) Дмитрий Гавриленко. — Всему рынку важно получить справедливые, понятные и прозрачные условия доступа к обогащенным ответам . Большое значение будет иметь и то, как «Яндекс» будет выполнять достигнутые договоренности.

Спор «Яндекса» и интернет-отрасли может считаться разрешенным только после устранения существующей дискриминации, но пока нарушения конкуренции на рынке интернет-поиска не устранены, добавил Дмитрий Гавриленко. По его словам, доступ к обогащенным ответам очень сильно влияет на продвижение того или иного сервиса, так как оттягивает на себя часть органического трафика конкурентов . Осознавая эту возможность, «Яндекс» долгое время ни в каком виде не давал доступа к этому функционалу другим игрокам, посетовал специалист.

Поисковый спрос Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В сложившейся ситуации понуждение ФАС к изменению сроков исполнения предупреждения и прекращению административного дела маловероятно , — отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. — Но учитывая обстоятельства, значимость хозяйствующего субъекта, в отношении которого возбуждено дело, и размер вероятных потерь, которые сам «Яндекс» недавно оценивал в 4,3 млрд рублей, возможно всё.

Административное дело было возбуждено по признакам создания организацией, занимающей доминирующее положение, дискриминационных условий для других лиц. Это нарушение чревато назначением оборотного штрафа в размере от 1 до 15% выручки, полученной на рынке, на котором совершено нарушение, объяснил Юрий Федюкин. По его словам, если речь идет о нарушении на рынке поисковых услуг, даже 1% от выручки крупнейшего российского поисковика — это очень весомый штраф.

— Допуск к «колдунщикам» конкурентов как минимум устраняет риски привлечения «Яндекса» к ответственности в дальнейшем, — поделился мнением юрист.