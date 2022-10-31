США поддержат усилия ООН по сохранению зерновой сделки

Администрация США готова поддержать все усилия генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, направленные на сохранение и продление сделки по экспорту зерна по Черному морю. Об этом заявил 31 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, США «глубоко признательны генеральному секретарю [ООН] за усилия по взаимодействию со сторонами».

«ООН изначально сыграла важную роль в согласовании данной инициативы. И мы намерены сделать все возможное для поддержки генсека любыми допустимыми путями по мере того, как он работает над возобновлением данной инициативы по зерну и обеспечением ее определенной долговечности», — добавил Прайс на брифинге для журналистов.

Представитель Госдепа также заявил, что во внешнеполитическом ведомстве США придерживаются мнения, что атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия России в зерновой сделке.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ заявили, что Киев использует коридор безопасности, созданный в целях вывоза зерна с Украины, для ведения боевых действий против России, в связи с чем движение судов по нему недопустимо. В Минобороны пояснили, что до принятия Киевом дополнительных обязательств не использовать зерновой коридор в военных целях о гарантиях безопасности любого объекта в нем не может быть и речи. Ведомство рассчитывает на содействие ООН в данном вопросе.

Тогда же заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в организации рассматривают зерновую сделку как действующую даже после приостановки участия в ней России. Замгенсека добавил, что Специальный координационный центр, как и раньше, продолжит готовить планы по инспекциям и движению судов.

29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота РФ, обеспечивающие безопасность зернового коридора, отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В связи с этим Москва приостановила участие в зерновой сделке. В военном ведомстве отметили, что Киев атаковал суда, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.