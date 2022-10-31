В ООН заявили о продолжении действия зерновой сделки без РФ

В Организации Объединенных Наций (ООН) рассматривают зерновую сделку как действующую даже после приостановки участия в ней России. Такое заявление сделал заместитель Генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в понедельник, 31 октября, выступая перед журналистами.

«ООН исходит из того, что зерновая сделка действует, несмотря на приостановку участия России. Черноморская инициатива обязывает всех подписавших ее не атаковать суда и относящиеся к соглашению порты. Мы убеждены, что это положение сохраняет силу в том числе в отношении РФ и других подписантов», — сказал он.

Замгенсека добавил, что Специальный координационный центр, как и раньше, продолжит готовить планы по инспекциям и движению судов.

«Мы сделали это вчера вечером, сегодня мы тоже сделаем это позднее», — отметил он.

Гриффитс заявил также, что «верит в продление зерновой сделки».

Ранее в тот же день замгенсека сообщил, что ООН готова расследовать атаки на российские корабли в Севастополе и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях.

Также в понедельник Минобороны РФ сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Черном море, поскольку Киев использует коридор безопасности, созданный в целях вывоза зерна с Украины, для ведения боевых действий против России. Ведомство уточнило, что рассчитывает на содействие ООН в данном вопросе.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки Киева на корабли Черноморского флота в Севастополе. В военном ведомстве отметили, что Киев атаковал суда, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.