Реклама
Прямой эфир
Политика
В Сочи начался саммит Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху
Мир
Посольство РФ призвало Лондон действовать в правовом поле Конвенции по биооружию
Мир
В ООН заявили о продолжении действия зерновой сделки без РФ
Мир
Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства
Интернет
Telegram получил 2 млн новых пользователей за сутки из-за сбоя в WhatsApp
Общество
Госпитализированного гроссмейстера Карпова подключили к ИВЛ
Мир
МО РФ назвало недопустимым движение судов по коридору безопасности из-за атак Киева
Интернет
В работе Instagram произошел сбой из-за ботов
Мир
В ООН заявили о готовности расследовать атаку на российские корабли в Севастополе
Мир
В Чехии заявили, что Зеленский своими действиями помогает России
Мир
Небензя заявил о поставленном Киевом кресте на зерновой сделке
Сюжет:

В ООН заявили о продолжении действия зерновой сделки без РФ

0
Фото: UN Photo/Manuel Elias
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Организации Объединенных Наций (ООН) рассматривают зерновую сделку как действующую даже после приостановки участия в ней России. Такое заявление сделал заместитель Генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в понедельник, 31 октября, выступая перед журналистами.

Срывная волна: есть ли шанс на возобновление зерновой сделки
И как мир отреагировал на выход России из черноморской инициативы после украинских терактов

«ООН исходит из того, что зерновая сделка действует, несмотря на приостановку участия России. Черноморская инициатива обязывает всех подписавших ее не атаковать суда и относящиеся к соглашению порты. Мы убеждены, что это положение сохраняет силу в том числе в отношении РФ и других подписантов», — сказал он.

Замгенсека добавил, что Специальный координационный центр, как и раньше, продолжит готовить планы по инспекциям и движению судов.

«Мы сделали это вчера вечером, сегодня мы тоже сделаем это позднее», — отметил он.

Гриффитс заявил также, что «верит в продление зерновой сделки».

Ранее в тот же день замгенсека сообщил, что ООН готова расследовать атаки на российские корабли в Севастополе и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях.

Также в понедельник Минобороны РФ сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Черном море, поскольку Киев использует коридор безопасности, созданный в целях вывоза зерна с Украины, для ведения боевых действий против России. Ведомство уточнило, что рассчитывает на содействие ООН в данном вопросе.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки Киева на корабли Черноморского флота в Севастополе. В военном ведомстве отметили, что Киев атаковал суда, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022