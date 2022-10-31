Участок Калужско-Рижской линии метро в Москве закроют с 4 по 8 ноября

Участок Калужско-Рижской линии московского метро закроют с 4 по 8 ноября для прохождения в зоне влияния объектов действующего метрополитена тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) «Марина», который строит тоннель Троицкой линии метро. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, будет закрыт участок от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки».

«Тоннелепроходческий щит «Марина» <...> уже преодолел более 90% запланированного пути и пройдет непосредственно под действующими тоннелями оранжевой ветки подземки», — приводит слова Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что временное перекрытие на участке Калужско-Рижской линии позволит избежать рисков для пассажиров во время работ.

В свою очередь, гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов добавил, что работы планируется провести предельно оперативно, уложившись в выходные. Специалисты во время и после проходки будут мониторить состояние действующих и строящихся тоннелей. Перед проходкой их обследуют.

На время закрытия вдоль участка Калужско-Рижской линии запустят бесплатные автобусы. Они проследуют по Ленинскому проспекту и Профсоюзной улице с остановками у закрытых станций, пишет РИАМО. Осуществить повторный вход в метро после поездки на автобусе москвичи смогут бесплатно.

27 октября новая тоннелепроходка стартовала на Троицкой линии метро. Как пишет НСН, перспективная ветка протяженностью 40 км соединит платформы МЦК с городским округом Троицк. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

17 октября Андрей Бочкарев отмечал, что запуск БКЛ стимулирует развитие прилегающих территорий. Он подчеркнул, что утверждены проекты планировки территорий и оформлены градостроительные планы земельных участков общей площадью около 1,9 тыс. га с потенциалом строительства порядка 17 млн кв. м различной недвижимости, пишет RT.

13 октября стало известно, что в период с 2023 по 2025 годы в Москве планируется построить 18 новых станций метро. Новые участки достроят на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях. Кроме того, появятся новая Троицкая ветка метро, а также станция «Суворовская» на Кольцевой линии, уточняет «Ридус».

12 октября Бочкарев сообщил, что монтаж основных элементов дизайна на станции «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки закончен. По его словам, «свои места на станции заняли все 12 главных элементов дизайна новой станции метро — панно в виде гигантских изображений рыб водоемов столичного региона», отмечает телеканал «360».

1 октября Андрей Бочкарев сообщил, что открытие всех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) позволит снизить загруженность автомобильных дорог в Москве на 10–15%.