Песков оценил возможность действия зерновой сделки без участия России

Действие зерновой сделки без участия России вряд ли возможно, так как Москва перестает гарантировать безопасность судов в указанных районах судоходства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Турции продолжить действие соглашения без РФ.

Без РФ сделка примет гораздо рискованный, опасный и негарантированный характер, отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Киев делал всё для подрыва доверия к безопасности и срыву сделки.

«Вы видите действия украинской стороны, именно ими украинская сторона шла к срыву сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу доверия к безопасности», — сказал он.

Песков отметил, что по линии дипломатического и других ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной и ООН. Также он объяснил заявление Москвы о готовности продолжить поддерживать страны Африки.

«Было также заявление нашего министра сельского хозяйства [Дмитрия Патрушева] о готовности компенсировать выпадающие объемы для беднейших стран. Хотел бы напомнить, что лишь небольшая доля в этой сделке шла в беднейшие страны. Как это будут делать — вопрос сложный, его еще предстоит прорабатывать», — сказал он.

Ранее в понедельник в МИД России заявили, что Москва выполнит все обязательства по поставкам пшеницы в Египет. Будет найдено решение, которое позволит продолжать сотрудничество между странами в этой сфере после приостановки участия в зерновой сделке.

Также 31 октября первое судно допустили к отправке после возобновления инспекций в рамках зерновой сделки без участия России. Делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Согласно графику, 12 кораблей проследуют из портов Украины, остальные же, наоборот, должны прибыть в украинские порты.

29 октября Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Решение приняли после произошедшей в тот же день атаки со стороны украинской армии по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

На следующий день стало известно о намерениях генсека ООН Антониу Гутерриша добиться возобновления участия России в зерновой сделке. Турция сообщила о переговорах с РФ по поставкам украинского зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.