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Москва пообещала выполнить все обязательства по поставкам пшеницы в Египет

Замглавы МИД Богданов: Россия выполнит все обязательства по поставкам пшеницы в Египет
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Фото: Global Look Press/Matthias Bein
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Москва выполнит все обязательства по поставкам пшеницы в Египет, Россия рассчитывает найти решение, которое позволит продолжать сотрудничество между странами в этой сфере после приостановки участия в зерновой сделке. Об этом заявил в понедельник, 31 октября, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

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«Всё, о чем мы договаривались с нашими партнерами, в том числе с таким важным партнером, как Египет, с которым у нас очень большой объем сотрудничества по разным направлениям, — всё будет выполняться», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как приостановка участия России в зерновой сделке может сказаться на поставках пшеницы в Египет.

По его словам, все эти вопросы обсуждаются. Богданов подчеркнул, что сотрудничество с Египтом имеет большое значение для России. Он выразил надежду, что оптимальные решения для продолжения сотрудничества, основанные на взаимной выгоде, будут найдены.

«Мы готовы поддерживать наших африканских партнеров и на севере Африки, и в Центральной Африке», — добавил замглавы МИД РФ.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября. Это решение было принято после произошедшей в тот же день атаки со стороны украинской армии по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

На следующий день стало известно о намерениях генсека ООН Антониу Гутерриша добиться возобновления участия России в зерновой сделке.

Как указал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Он также отметил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерна в ближайшие четыре месяца.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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