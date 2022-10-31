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Тела погибших в давке в Сеуле россиянок доставят в РФ через Приморье

Тела четырех россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят паромом через Приморский край
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Тела россиянок, которые погибли в результате давки в Сеуле, доставят в РФ через Приморье. Об этом 31 октября сообщил ТАСС руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

«Всех четверых будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром», — сказал он.

Отмечается, что две погибшие в давке в Сеуле россиянки были из Приморского края, одна из Петербурга, еще одна девушка из Красноярска.

Ранее в этот день Агентство международного сотрудничества Приморского края подтвердило, что одна из четырех погибших во время празднования Хеллоуина гражданок России приехала в Южную Корею из Приморья. Отмечалось, что МИД России подтвердил факт смерти россиянки, находившейся в госпитале Сеула.

Накануне «Известия» выяснили имена россиянок, погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина в Сеуле.

В списке погибших числятся четыре человека: Г. Твердохлеб, К. Гарднер, О. Ким и Ю. Пак. Сообщалось также о еще одной девушка, которая находилась в больнице в критическом состоянии.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла накануне, 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек. По последним данным, 153 человека погибли, еще 103 пострадали. Также десятки числятся пропавшими без вести. Во время давки погибли четверо гражданок России.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил особой зоной бедствия муниципалитет Ёнсан в Сеуле, где в результате давки погибли люди. Кроме того, в связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 00:00 6 ноября. Также власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.

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