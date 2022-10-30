Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 153

Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле во время празднования Хеллоуина выросло до 153 человек. Об этом 30 октября сообщает агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось о 151 погибшем и 82 пострадавших. Известно, что подавляющее большинство из них составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла накануне. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

Среди погибших оказались три девушки из России, еще одна пострадала. Посольство РФ в Сеуле поддерживает контакт с сестрой пострадавшей. Дипмиссия выразила соболезнования в связи с гибелью россиянок.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в стране. Он также пообещал провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобного. Траур продлится до 00:00 6 ноября.

Власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.