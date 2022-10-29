Десятки человек пострадали из-за давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле
Как минимум 20 человек погибли из-за давки в прогулочном районе Сеула Итэвон, где проходило празднование Хэллоуина. Об этом в субботу, 29 октября, сообщает The Mirror со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что пострадали десятки человек. На место происшествия были направлены десятки машин скорой помощи и полиции.
При этом данные о погибших разнятся. Некоторые местные СМИ сообщают о по меньшей мере 50 погибших, у которых диагностировали остановку сердца из-за давки. В это же время телеканал KBS передает только о двух погибших.
Инцидент прокомментировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су. Они попросили медицинских работников оказать пострадавшим необходимую помощь. Как сообщает агентство Рёнхап, мэр столицы О Се Хун решил из-за ЧП прервать поездку в Европу.
Как сообщают местные СМИ, ежегодно в этом месте празднование Хэллоуина собираются тысячи жителей.
2 октября сообщалось, что 174 человека погибли в результате давки, возникшей после футбольного матча в Индонезии. Еще 180 получили ранения.
В числе погибших оказались женщины, дети и двое полицейских. Кроме того, болельщики устроили погромы и за пределами стадиона. Повреждены восемь полицейских машин, одна из которых была сожжена.