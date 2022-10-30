Посольство РФ в Сеуле выразило соболезнования семьям погибших в давке

Посольство России в Южной Корее выражает соболезнования семьям погибших в давке в Сеуле. Об этом 30 октября сообщило диппредставительство.

«Посольство Российской Федерации в Республике Корея выражает соболезнования близким и родным погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагических событий на Итхэвоне 29 октября», — говорится в заявлении.

Также диппредставительство выразило соболезнование в связи с гибелью россиянок. Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с южнокорейскими правоохранительными органами.

Ранее в этот день стало известно, что в результате давки на Хеллоуин в столице Южной Кореи Сеуле погибла гражданка РФ, еще одна пострадала. В посольстве России в Сеуле отметили, что выжившая девушка в данный момент в больнице, дипломаты поддерживают контакт с сестрой пострадавшей. Позже появилась информация о еще одной погибшей во время давки россиянке.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что два иностранца погибли, еще 19 пострадали. Кроме того, около 270 считаются без вести пропавшими.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. Отмечается, что в своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее во время празднования Хеллоуина «трагедией, которой не должно было случиться».