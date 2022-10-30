Траур в Южной Корее после давки в Сеуле продлится до 6 ноября

Национальный траур в Южной Корее продлится до 00:00 6 ноября в связи с гибелью более 150 человек в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле. Об этом 30 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление президента республики Юна Сок Ёля.

Южнокорейский лидер назвал ситуацию «поистине ужасной». По его словам, трагедии сродни той, что произошла в Сеуле, быть не должно.

«Как президент, ответственный за жизни и безопасность людей, у меня тяжело на сердце и я пытаюсь справиться со своим горем», ― отметил Юн Сок Ёль.

Он выразил соболезнования всем погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отмечается, что правительство Южной Кореи окажет всю финансовую помощь в организации похорон, а также полностью мобилизует срочные медицинские службы, чтобы оказать всю необходимую помощь. Всем правительственным учреждениям поручено приспустить флаги на время траура.

Южнокорейский лидер пообещал провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобного. Министерству внутренних дел и другим смежным ведомствам поручено провести срочные проверки всех оставшихся мероприятий в честь Хэллоуина, а также других локальных фестивалей и праздников на предмет организации и безопасности.

После выступления Юн Сок Ёль посетил место происшествия, после чего отправился в центр города на правительственное совещание по реагированию.

Ранее в этот день стало известно, что число граждан России, погибших в давке, достигло двух. Посольство России в Сеуле также сообщило об одной пострадавшей россиянке, она находится в больнице. Ведомство находится в контакте с сестрой девушки.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что два иностранца погибли, еще 19 пострадали. Кроме того, около 270 считаются без вести пропавшими.