По меньшей мере 15 иностранцев пострадали в давке в Сеуле

Минимум 15 иностранцев получили травмы во время давки на праздновании Хеллоуина в южнокорейской столице Сеуле. Об этом 30 октября заявили пожарные службы города на брифинге по происшествию.

«По состоянию на 6:00 (00:00 мск)… погибли 149 человек, пострадали 76, из них 19 ― с тяжелыми ранениями, еще 57 ― с легкими. В особенности большинство жертв возрастом 10–30 лет, два иностранца погибли, еще 15 пострадали», ― рассказал начальник пожарного управления округа Ёнсан Чхве Сон Бом.

Отмечается, что посольство РФ в Республике Корея уточняет информацию о том, есть ли среди жертв россияне.

«Мы уточняем информацию. От южнокорейских правоохранительных органов информация пока не поступала», ― пояснил ТАСС руководитель консульским отделом посольства Денис Абдрашиков.

По его словам, южнокорейским властям еще нужно время на установление личностей пострадавших и погибших.

ЧП произошло вечером в субботу, 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По данным телеканала YTN, одной из вероятных причин давки может быть появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итэвон. По последней информации, число жертв составило по меньшей мере 149 человек, пострадало 150 человек.

На произошедшее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, которые призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун также решил прервать поездку в Европу.