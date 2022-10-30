СМИ назвали возможные причины давки в центре Сеула

Одной из вероятных причин давки в Сеуле южнокорейские СМИ назвали появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итэвон. Количество погибших продолжает расти. По последней информации, число жертв составило по меньшей мере 149 человек, пострадало 150 человек.

По сообщению телеканала YTN, люди устремились в переулок после информации о появлении в этом районе известного поп-исполнителя, имя которого не сообщается.

Подчеркивается, что переулок, где спасатели позже обнаружили тела, представляет собой крутой склон. По предположению телеканала, произошло массовое падение людей. Отмечающие Хеллоуин попадали со склона, словно домино, при этом выбраться у них самостоятельно не было шансов, поскольку толпа продолжала расти.

Кроме того, отмечает телеканал KBS, в качестве другой возможной причины произошедшего называлась неадекватная реакция людей на наркотики. Позже этот слух был опровергнут полицейскими, которые оповестили журналистов, что никаких наркотиков на месте найдено не было.

Трагедия в прогулочном районе Сеула Итэвон, где проходило празднование Хеллоуина, произошла вечером в субботу, 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

На произошедшее отреагировали президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су, которые призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим. Мэр столицы О Се Хун также решил прервать поездку в Европу.