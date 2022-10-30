Число погибших в результате давки в Сеуле россиянок возросло до двух

Полиция Южной Кореи сообщила о гибели еще одной гражданки России в результате давки на Хэллоуин в Сеуле. Всего скончалось две девушки, еще одна пострадала. Об этом в воскресенье, 30 октября, заявили в посольстве РФ.

«На данный момент полиция сообщила нам о еще одной погибшей. Всего на данный момент две погибшие девушки и еще одна пострадавшая в больнице», — сказали в посольстве.

Ранее в этот день посольство РФ в Республике Корея сообщило, что одна гражданка России погибла, еще одна пострадала в результате давки в прогулочном районе Сеула Итэвон. Отмечается, что выжившая девушка в данный момент в больнице. Российское посольство находится в контакте с сестрой пострадавшей.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что два иностранца погибли, еще 19 пострадали. Кроме того, около 270 считаются без вести пропавшими.

Отмечалось, что южнокорейским властям еще нужно время на установление личностей пострадавших и погибших.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. Отмечается, что в своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее во время празднования Хеллоуина «трагедией, которой не должно было случиться».