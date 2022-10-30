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Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле

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Фото: REUTERS/Heo Ran
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой в районе Итэвон в Сеуле. Об этом 30 октября сообщает Donga.

Отмечается, что в своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее во время празднования Хеллоуина «трагедией, которой не должно было случиться».

«Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Как у президента, который берет на себя ответственность за жизнь и безопасность людей, у меня тяжело на сердце. Прежде всего важно установить причину аварии и предотвратить подобные аварии», — сказал он.

Президент добавил, что правительство поручит министерствам, в том числе министерству государственного управления и безопасности, срочно проинспектировать не только мероприятия, посвященные Хеллоуину, но и другие фестивали.

Юн Сок Ёль также посетил место аварии в Итхэвоне сразу после своего выступления перед публикой, говорится в сообщении.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что два иностранца погибли, еще 19 пострадали. Кроме того, около 270 считаются без вести пропавшими.

Посольство РФ в Республике Корея уточняет информацию о том, есть ли среди жертв россияне. Отмечалось, что южнокорейским властям еще нужно время на установление личностей пострадавших и погибших.

Сразу после трагедии в социальных сетях стали появляться ролики с места проишествия, на которых видно, как некоторые жители города не остановили празднование Хеллоуина. Они продолжали плясать под веселую музыку.

Российский сенатор Алексей Пушков осудил людей, которые продолжили празднование, несмотря на трагедию в Сеуле. Он назвал их членами «общества развлечений», которые будут развлекаться «хоть на фоне трупов, хоть на фоне печей Освенцима».

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