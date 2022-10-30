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Около 270 человек пропали без вести во время давки в Сеуле

Yonhap: власти Сеула получили 270 заявок о пропавших без вести в результате давки
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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
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Власти Сеула получили около 270 сообщений о без вести пропавших во время давки на праздновании Хэллоуина в районе Итхэвон лицах. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что вся информация о пропавших передается полиции для последующей отработки.

Также в статье говорится, что по состоянию на 6:00 воскресенья (00:00 мск) спасатели насчитали 149 человек погибших и 76 раненых, всего 225 пострадавших. Число погибших может возрасти, многие раненые были доставлены в больницы с остановкой сердца.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

Городские власти выяснили, что в трагедии погибли два иностранных гражданина. Пожарные службы, в свою очередь, сообщили, что во время давки травмы получили по меньшей мере 15 иностранцев.

По версии южнокорейских СМИ, трагедия могла произойти по причине того, что появилась информация о появлении поп-исполнителя в этом районе, на которого устремились посмотреть люди. Кроме того, были слухи относительно наркотиков. Однако правоохранители не подтвердили данную версию.

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