Посольство в Южной Корее сообщило о гибели четвертой россиянки после давки в Сеуле

Число погибших в давке во время празднования Хеллоуина в центре Сеуле россиянок выросло до четырех, сообщили 30 октября в российском посольстве в Южной Корее.

Как уточняется, погибшей россиянке было менее 30 лет, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели трех гражданок России в результате трагедии. Посольство РФ выразило соболезнования в связи с гибелью россиянок. Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с южнокорейскими правоохранительными органами.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла накануне. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 153 человека погибли, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что два иностранца погибли, еще 19 пострадали. Кроме того, около 270 считаются без вести пропавшими.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. Отмечается, что в своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее во время празднования Хеллоуина «трагедией, которой не должно было случиться».