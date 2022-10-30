Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков назвал условие для переговоров Путина и Байдена
Общество
Правительство дополнило перечень недружественных России стран
Мир
Посольство в Южной Корее сообщило о гибели четвертой россиянки после давки в Сеуле
Мир
В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к наступлению
Общество
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды
Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Москва обеспокоилась стремлением Варшавы разместить у себя ядерное оружие США
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Общество
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Мир
Экспортеры в РФ заявили о готовности поставлять зерно вне сделки
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

Посольство в Южной Корее сообщило о гибели четвертой россиянки после давки в Сеуле

Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех
0
Фото: REUTERS/Yonhap
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в давке во время празднования Хеллоуина в центре Сеуле россиянок выросло до четырех, сообщили 30 октября в российском посольстве в Южной Корее.

Как уточняется, погибшей россиянке было менее 30 лет, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели трех гражданок России в результате трагедии. Посольство РФ выразило соболезнования в связи с гибелью россиянок. Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с южнокорейскими правоохранительными органами.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла накануне. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 153 человека погибли, еще 82 пострадали. Среди раненых 19 находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что два иностранца погибли, еще 19 пострадали. Кроме того, около 270 считаются без вести пропавшими.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. Отмечается, что в своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее во время празднования Хеллоуина «трагедией, которой не должно было случиться».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022