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Одна из погибших в Сеуле россиянок приехала в Южную Корею из Приморья

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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
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Одна из четырех россиянок, погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина в Сеуле, приехала в Южную Корею из Приморья. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщило Агентство международного сотрудничества Приморского края.

Отмечается, что МИД России подтвердил факт смерти россиянки, находившейся в госпитале Сеула.

«Девушка ранее приехала в Корею из Приморского края. Она стала четвертой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», ― сообщает официальный Telegram-канал агентства.

Ранее, 30 октября, «Известия» выяснили имена россиянок, погибших в результате давки во время празднования Хеллоуина в Сеуле.

В списке погибших числятся четыре человека: Г. Твердохлеб, К. Гарднер, О. Ким и Ю. Пак.

Еще одна девушка находится в больнице. Ее состояние оценивается как критическое.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла накануне, 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 153 человека погибли, еще 103 пострадали. Также десятки числятся пропавшими без вести. Во время давки погибли четверо гражданок России.

Как передает агентство Yonhap, это самая смертоносная давка за всю историю Южной Кореи. До этого самым смертоносным происшествием такого рода был случай в городе Пусан 17 июля 1959 года, когда 67 человек были задавлены насмерть в узком проходе на стадионе.

Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей во время давки в Сеуле.

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