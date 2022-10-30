Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей во время давки в Сеуле. Телеграмма опубликована 30 октября на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — указал Путин.

Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла накануне во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, в результате инцидента погибли 153 человека, более 80 человек пострадали. Среди погибших четыре девушки из России. Посольство РФ в Сеуле выразило соболезнования в связи с гибелью россиянок. Известно, что подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, на утро воскресенья власти Сеула зарегистрировали порядка 355 сообщений о пропаже людей без вести после массовой давки.

Президент Южной Кореи объявил национальный траур в стране. Он также пообещал провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобного. Траур продлится до 00:00 6 ноября. Власти Сеула установят, в свою очередь, в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.