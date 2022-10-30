Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков назвал условие для переговоров Путина и Байдена
Общество
Правительство дополнило перечень недружественных России стран
Мир
Посольство в Южной Корее сообщило о гибели четвертой россиянки после давки в Сеуле
Мир
В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к наступлению
Общество
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды
Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
Мир
Президент Южной Кореи объявил национальный траур после давки в Сеуле
Мир
Москва обеспокоилась стремлением Варшавы разместить у себя ядерное оружие США
Мир
В Финляндии предупредили о риске смертей от холода из-за энергокризиса
Общество
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Происшествия
Энергодар оказался обесточен после удара ВСУ по инфраструктуре города
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новосибирске

Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи из-за гибели людей в давке в Сеуле
0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей во время давки в Сеуле. Телеграмма опубликована 30 октября на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — указал Путин.

Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла накануне во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, в результате инцидента погибли 153 человека, более 80 человек пострадали. Среди погибших четыре девушки из России. Посольство РФ в Сеуле выразило соболезнования в связи с гибелью россиянок. Известно, что подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, на утро воскресенья власти Сеула зарегистрировали порядка 355 сообщений о пропаже людей без вести после массовой давки.

Президент Южной Кореи объявил национальный траур в стране. Он также пообещал провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобного. Траур продлится до 00:00 6 ноября. Власти Сеула установят, в свою очередь, в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022