СМИ признали давку в Сеуле самой смертоносной за всю историю Южной Кореи

Давка во время празднования Хеллоуина в центре Сеула, в результате которой погибло более 150 человек, стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи, сообщает агентство Рёнхап (Yonhap News Agency).

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла накануне, 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 153 человека погибли, еще 103 пострадали. Около 270 считаются без вести пропавшими. Во время давки также погибли четверо гражданок России.

Как передает агентство Рёнхап, это самая смертоносная давка за всю историю Южной Кореи. До этого самым смертоносным происшествием такого рода был случай в городе Пусан 17 июля 1959 года, когда 67 человек были задавлены насмерть в узком проходе на стадионе.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой в Сеуле. Отмечается, что в своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее во время празднования Хеллоуина «трагедией, которой не должно было случиться».

В связи с трагедией президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге телеграмму с соболезнованиями.