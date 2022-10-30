Посольство РФ сообщило о госпитализации пострадавшей при давке в Сеуле россиянки

Посольство России в Южной Корее подтвердило «Известиям» информацию о гибели четырех россиянок в давке в Сеуле, а также сообщило, что еще одна гражданка РФ находится в больнице в критическом состоянии.

«На данный момент нам известно о четырех погибших. Одна девушка находится в больнице, ей оказывается медицинская помощь», — сообщила пресс-секретарь посольства России в Сеуле Ольга Глотова.

По ее словам, состояние выжившей девушки оценивается как критическое. Пока что представители посольства не могут к ней попасть, так как это не разрешают сделать сотрудники полиции.

Она также рассказала, что среди погибших россиянок есть одна студентка. Сотрудники российской дипмиссии находятся во взаимодействии с родственниками погибших, правоохранительными органами и медицинскими службами Южной Кореи, отметила Глотова.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла накануне, 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, 153 человека погибли, еще 103 пострадали. Во время давки также погибли четверо гражданок России.

Южнокорейское агентство Рёнхап (Yonhap News Agency) признало давку в Сеуле самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой в Сеуле. Отмечается, что в своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее во время празднования Хеллоуина «трагедией, которой не должно было случиться».

В связи с трагедией президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге телеграмму с соболезнованиями.