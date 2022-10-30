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Президент Южной Кореи объявил часть Сеула особой зоной бедствия

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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил особой зоной бедствия муниципалитет Ёнсан в Сеуле, где в результате давки погибли более 150 человек. Об этом сообщило 30 октября южнокорейское агентство Рёнхап (Yonhap News Agency).

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Она поможет организаторам мероприятий понять где может случиться давка и как расположить проходы

Объявление какого-либо муниципалитета зоной бедствия позволяет правительству страны упростить бюрократические процедуры, связанные с оказанием помощи населению. Это также позволит властям выплачивать компенсации пострадавшим по упрощенной процедуре.

По данным Рёнхап, давка в центре Сеула стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи. До этого самым смертоносным происшествием такого рода был случай в городе Пусан 17 июля 1959 года, когда 67 человек были задавлены насмерть в узком проходе на стадионе.

Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла накануне в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек.

По последним данным, в результате инцидента погибли 153 человека, более 80 человек пострадали. Среди погибших — четыре девушки из России, еще одна россиянка находится в больнице в критическом состоянии.

Известно, что подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, на утро воскресенья власти Сеула зарегистрировали порядка 355 сообщений о пропаже людей без вести после массовой давки.

В связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 00:00 6 ноября. Также власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.

Президент России Владимир Путин направил своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого количества людей.

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