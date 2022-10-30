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Власти Сеула получили свыше 350 сообщений о пропаже людей после массовой давки

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Власти Сеула получили сотни сообщений о пропаже людей без вести после массовой давки в районе Итхэвон, где находится большое количество баров, клубов и других заведений. Об этом сообщило 30 октября южнокорейское агентство Рёнхап (Yonhap News Agency).

По данным агентства, на утро воскресенья власти Сеула зарегистрировали порядка 355 сообщений о пропаже людей без вести после хеллоуинской давки. Отмечается, что власти города передают всю информацию для дальнейшей работы полиции.

Так, одна из местных жительниц рассказала агентству о поисках 19-летней дочери, которая накануне вечером отправилась в район празднования со своим бойфрендом. В настоящее время женщина разыскивает дочь в больницах.

Массовая давка в Сеуле, приведшая к многочисленным смертям, произошла накануне во время празднования Хеллоуина. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек. По последним данным, в результате инцидента 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Среди погибших три девушки из России. Известно, что подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в стране. Он также пообещал провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобного. Траур продлится до 00:00 6 ноября.

Власти Сеула установят в центре города временные траурные алтари, чтобы жители могли почтить память погибших.

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