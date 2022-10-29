Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара
Происшествия
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадала городская администрация и еще несколько зданий
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Мир
В ООН заявили о контакте с Россией по приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
Храм Святых Новомучеников в Донецке поврежден обстрелом со стороны ВСУ
Мир
МИД РФ проработает шаги в связи с причастностью британцев к теракту в Севастополе
Общество
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь
Спорт
«Динамо» со счетом 6:1 разгромило «Химки» в матче РПЛ
Армия
В ЛНР заявили об успешном продвижении российских войск под Артемовском и Соледаром
Мир
Захарова заявила о прямом участии британских специалистов в атаке на Севастополь
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра 30 октября
Мир
В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией
Сюжет:

Минобороны Британии отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»

0
Фото: REUTERS/Danish Defence Command
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Великобритании 29 октября сообщило в Twitter о своей непричастности к подрыву газопроводов системы «Северный поток», назвав заявление Минобороны России «выдумкой».

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

В британском военном ведомстве считают, что «российское Министерство обороны распространяет ложные утверждения невероятного масштаба».

Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что представители военно-морских сил Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» не исключил, что к взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны британские специалисты.

Сенатор Ольга Ковитиди, комментируя данную информацию, заявила «Известиям», что Британия этой атакой причинила существенный вред, посягнув на энергобезопасности Евросоюза.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров допустил возмещение ущерба от Лондона за теракты на «Северных потоках».

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело. Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако Россию не допустили к этому делу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022