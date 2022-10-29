Минобороны Британии отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»
Министерство обороны Великобритании 29 октября сообщило в Twitter о своей непричастности к подрыву газопроводов системы «Северный поток», назвав заявление Минобороны России «выдумкой».
В британском военном ведомстве считают, что «российское Министерство обороны распространяет ложные утверждения невероятного масштаба».
Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что представители военно-морских сил Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».
Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» не исключил, что к взрывам на «Северных потоках» могут быть причастны британские специалисты.
Сенатор Ольга Ковитиди, комментируя данную информацию, заявила «Известиям», что Британия этой атакой причинила существенный вред, посягнув на энергобезопасности Евросоюза.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров допустил возмещение ущерба от Лондона за теракты на «Северных потоках».
В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.
Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело. Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако Россию не допустили к этому делу.