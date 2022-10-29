В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
Информация о подрыве газопроводом «Северный поток» и «Северный поток – 2» британскими военными дает основание требовать от Лондона возмещения ущерба. Об этом 29 октября заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Я с самого начала не исключал участия англичан в теракте. Если есть серьезные основания у Минобороны РФ, что англичане приложили руку, у участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации в подрыве «Северных потоков», произошедшем месяцем ранее.
Как отметили в ведомстве, те же самые военные также курировали в городе Очакове Николаевской области подготовку атаки на Севастополь при помощи беспилотников, произошедшей 29 октября.
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что они были повреждены из-за взрывов. Известно, что повреждены три нитки системы из четырех.
Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.
Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 октября заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по его словам, удивит многих в европейских странах.
Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.