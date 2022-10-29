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В Совфеде осудили участие британских специалистов в подготовке атаки на Севастополь

Сенатор Ковитиди отреагировала на участие британских специалистов в подготовке атаки на Севастополь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Активное участие Великобритании в поддержке режима президента Украины Владимира Зеленского привело Соединенное Королевство не только к изменению государственной риторики, но и к открытому пособничеству терроризму. Об этом 29 октября заявила в разговоре с «Известиями» сенатор Ольга Ковитиди.

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Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что подготовка атаки на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в украинском городе Очакове.

«Агрессивная тень Вашингтона и Брюсселя теперь устойчиво расползлась до Лондона. Для чего Лондону втягивать свой народ в горнило войны, став пособником террористов, сказать сложно, ведь никаких угроз для Британии Россия не представляет», — сказала Ковитиди.

Она подчеркнула, что эта атака не должна оставаться без внимания. Кроме того, Ковитиди привела данные Минобороны, согласно которым британские военные участвовали также и в планировании подрывов газопроводов системы «Северный поток».

«Это уже совершенно другой круг государств, которому Британия причинила существенный вред, посягнув на энергетическую безопасность Евросоюза. Примечательно, что сама Британия, информированная о том, что США разваливают и экономически «убивают» ЕС, спасая свою экономику, поспешила предусмотрительно выйти из состава ЕС», — добавила сенатор.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Пострадавших не было.

Рейд в Севастополе, временно перекрытый из-за атаки беспилотников, днем 29 октября вновь открыли.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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