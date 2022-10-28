Новый премьер Великобритании Сунак оказался богаче короля Карла III

Состояние нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака оказалось больше, чем у нового короля страны Карла III. Как сообщила 28 октября телекомпания CNBC, у главы правительства и его жены Акшаты Мурти на счетах имеется £730 млн ($844 млн).

При этом личное состояние короля Великобритании составляет только £370 млн. До того как стать политиком, Сунак работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs, а затем был менеджером хедж-фонда. Однако своим огромным состоянием он обязан браку с наследницей основателя индийской IT-компании Infosys.

Самой Акшате Мурти принадлежит только 0,93% акций Infosys, при этом рыночная капитализация компании сейчас составляет около $75 млрд. Супруги также владеют минимум четырьмя объектами недвижимости стоимостью около £18,3 млн, включая квартиру в Калифорнии.

26 октября обозреватель британской газеты Financial Times Джанан Ганеш предположил, что работа Риши Сунака в качестве премьер-министра Великобритании будет менее скандальной, но не лучше периода его предшественницы Лиз Трасс. При этом Ганеш считает, что Сунак «может стать передышкой для британской демократии».

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

В тот же день Сунак выступил перед народом со своей первой речью в новой должности. В обращении он заявил, что экономические проблемы в стране связаны с действиями президента России Владимира Путина на Украине, а также с пандемией COVID-19. В свою очередь, российский лидер не стал поздравлять политика с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Тогда же стало известно, что речь нового премьера разозлила британцев, они назвали перечисленные им причины в сложившейся экономической ситуации страны отговорками.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса. По ее мнению, Соединенное Королевство ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводило консервативное правительство после кризиса 2008–2009 годов.

Лиз Трасс заявила о своей отставке с должности премьер-министра 20 октября. Она занимала эту должность всего 44 дня.