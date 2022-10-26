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Путин не поздравил Сунака с избранием на пост премьера Британии

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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
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Президент РФ Владимир Путин не стал поздравлять Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра Великобритании. Об этом 26 октября заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Накануне Песков заявил, что Москва не ожидает позитивных изменений в политике Великобритании по отношению к России после избрания Сунка премьер-министром. При этом он отметил готовность РФ к обсуждению сложных вопросов за столом переговоров, но не в ущерб своим интересам.

Сунак был избран премьер-министром Великобритании 24 октября и официально назначен на пост королем Карлом III на следующий день. Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, что касается взаимоотношений с РФ, Сунак твердо следует общей линии Консервативной партии, какие-то изменения вряд ли произойдут.

Что касается Киева, то если бывший премьер Борис Джонсон сам «увлеченно занимался Украиной», Сунак этого делать не будет, считает Оленченко.

20 октября Лиз Трасс заявила о своей отставке с должности премьер-министра. Она занимала эту должность всего 44 дня.

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