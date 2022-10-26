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FT предсказала судьбу Великобритании при новом премьере Сунаке

В Financial Times считают, что дела в Великобритании при Сунаке не станут лучше периода его предшественницы Трасс
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Работа Риши Сунака в качестве премьер-министра Великобритании будет мене скандальной, но не лучше периода его предшественницы Лиз Трасс. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты Financial Times Джанан Ганеш.

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«Премьерство Сунака будет менее скандальным, но никак не лучше периода под руководством Трасс. Его компетентность переоценена, однако его прямота может отсрочить разрозненность британской демократии», — считает журналист.

По мнению автора материала, несмотря на то что Сунак понимал глупость налоговой политики Трасс, это еще «не делает его достаточно мудрым» для премьера.

Ганеш также привел ряд позиций нового британского премьера, которые вызывают сомнения в его компетентности в качестве главы правительства. Среди них — поддержка Сунаком Brexit (выход Великобритании из ЕС), который привел к упадку британской экономики.

«Это вызывает вопрос, какие еще эксцентричные выборы он может сделать в качестве главы государства», — отметил обозреватель.

Между тем Ганеш выразил предположение, что Сунак «может стать передышкой для британской демократии».

«Если всё, что он будет делать на протяжении пары лет, это воздавать должное государственным органам и не нарушать закон (не говорю, что он в этом плане идеален), он станет передышкой для британской демократии», — заключил журналист.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III. В тот же день он выступил перед народом со своей первой речью в новой должности. В обращении Сунак заявил, что экономические проблемы в стране связаны с действиями президента России Владимира Путина на Украине, а также с пандемией COVID-19. Речь премьера разозлила британцев, они назвали перечисленные им причины в сложившейся экономической ситуации страны отговорками.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса. По ее мнению, Соединенное Королевство ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводило консервативное правительство после кризиса 2008–2009 годов.

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

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